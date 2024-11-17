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Появилось видео с моментом массового ДТП с шестью машинами в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге попал на видео момент ДТП с шестью машинами

В Горелово (муниципальный округ в Санкт-Петербурге) произошло массовое ДТП с пятью машинами. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ДТП произошло накануне на Красносельском шоссе. Недалеко от пешеходного перехода со светофором последовательно столкнулись пять автомобилей в двух рядах. На кадрах видно, что при подъезде к светофору внедорожник темного цвета в левом ряду врезался в ехавший перед ним легковой автомобиль. Тот врезался сразу в две машины, ехавшие перед ним в левом и правом ряду.

Затем по инерции одна из задетых машин въехала в заднюю часть темной Lada, стоявшей у стоп-линии. Водитель внедорожника, совершившего первоначальное столкновение, после массового ДТП припарковался на обочине. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге машина Росгвардии вылетела на тротуар после столкновения с такси.

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