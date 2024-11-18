Немцы вынуждены ставить в машины китайские батарейки за пятикратную цену

В Германии при обслуживании системы вызова экстренных служб eCall автовладельцы вынуждены устанавливать в нее китайские аккумуляторы за €110 (₽11,6 тыс.) в специализированных мастерских при цене аналогичной батарейки в свободной продаже в €20 (2,1 тыс.). Об этом пишет Focus.

«Стоимость замены в мастерской составляет €110 плюс установка аккумулятора стоимостью €25. И здесь некоторые автопроизводители и мастерские, видимо, открыли для себя выгодный источник дохода», — отмечает издание.

Автор материала, получивший за замену батарейки в eCall счет на €170 с учетом работ (включая разборку части обшивки), потребовал выдать ему старую батарейку и выяснил по ее артикулу, что точно такая же литий-ионная батарейка китайского производства на 3,2 В с проводом и трехконтактной вилкой продается в интернете по цене от €20 до €25.

В крупнейшей общественной организации автомобилистов Германии, автоклубе ADAC, предостерегли автомобилистов от самостоятельной замены батареек для модулей eCall.

«Слишком высока подверженность ошибкам — от использования неподходящих батареек/аккумуляторов до неправильной установки и повреждения модуля экстренного вызова», — сообщили изданию в ADAC.

При этом в автоклубе уточнили, что на завышенные цены этой услуги жалуются многие автомобилисты. Система экстренного вызова eCall стала обязательной во всех новых автомобилях в Европе с 2018 года.

Ранее стало известно, почему в автомобиле, стоявшем на приколе, необходима замена масла.