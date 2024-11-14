Названы подержанные авто, которые россияне опасаются покупать

Некоторые автомобили с пробегом до одного миллиона рублей покупатели стараются обходить стороной. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом «Рольф» Игоря Голованя.

«Самый непопулярный автомобиль с пробегом — это Lada Vesta в версии рестайлинг 2022-2024 гг. За нынешний год было продано 11 таких машин, а среднее время хранения их составило более одного года», — сказал эксперт.

Второе место занимает Mitsubishi ASX I рестайлинг. Таких кроссоверов было продано 24. Среднее время на реализацию машины — 91 день.

На третьем месте находится BMW 1 Серии II поколения. Продано 20 машин, а средний срок реализации одного автомобиля составляет 87 дней.

Недалеко в рейтинге ушли Renault Sandero II рестайлинг (16 машин со сроком продажи 72 дня) и Suzuki SX4 I рестайлинг (43 авто со сроком продажи 72 дня).

До этого генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40 – 50% относительно октября.

По его словам, на спрос на автомобили будут влиять стоимость и доступность кредитов для физических лиц и лизинга для юрлиц. Кроме того, внешнеэкономические факторы и валютные колебания также могут внести свой вклад в ситуацию на авторынке.

Ранее были названы самые популярные у россиян авто в сегменте от пяти миллионов рублей.