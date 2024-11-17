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Сразу 85 пожарных тушили загоревшийся Mercedes на парковке в Южной Корее

В Южной Корее 85 пожарных тушили Mercedes, загоревшийся в паркинге

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Global Look Press

В Южной Корее для тушения загоревшегося в подземном паркинге электрического кроссовера Mercedes EQC 400 были привлечены 85 пожарных и 27 единиц техники. Об этом сообщает yna.co.kr.

Автомобиль загорелся ночью во время зарядки на подземной парковке. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после сообщения о возгорании, но потратили на тушение электромобиля более 2 часов. В процессе тушения машину накрыли воздухонепроницаемым чехлом.

У электрического Mercedes загорелся аккумулятор, расположенный под днищем. У расположенных рядом автомобилей пострадали салоны от дыма и копоти. Владелец поврежденного Mercedes заявил, что заряжал электромобиль накануне и у машины не наблюдалось признаков неисправности.

Ранее в Казани попал на видео момент ДТП с фурой, отбросившей Kia Sportage на столб с дорожными знаками.

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