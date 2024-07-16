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В Москве появятся три новых платных трассы

Собянин: три нoвых трассы пострoят в Москве по концессионным соглашениям

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Depositphotos

В Москве будут построены три новые трассы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям. Трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 млн человек», — сказал Собянин.

Первая дорога свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая — соединит север города с «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

Третья дорога соединит бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход ТТК.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» сократится почти на час благодаря новому обходу Твери.

16 июля Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева».

Строительство скоростной автомобильной дороги началось весной 2022 года.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.

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