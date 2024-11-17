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Kia представит обновленный кроссовер Sportage на автосалоне в США

Kia покажет обновленный Sportage на автосалоне в Лос-Анджелесе

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Kia

Корейский автопроизводитель Kia представит на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) пять новых автомобилей, включая кроссовер Sportage. Об этом сообщает Carscoops.

По его данным, автопроизводитель представит пять новинок. Изображение силуэта Sportage 2026 модельного года компания опубликовала в преддверии дебюта.

В исполнении для мирового рынка кроссовер получил более агрессивную внешность и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а также улучшенную шумоизоляцию и доработанное шасси, включая новые амортизаторы.

В пресс-службе Kia уточнили, что на мотор-шоу будут представлены автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками, включая подзаряжаемые, а также с электроприводом.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели и подорожали в России в ноябре.

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