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Уголовное дело возбуждено после наезда дрифтера на женщину с коляской в Одинцово

В Одинцово СК возбудил дело после наезда дрифтера на женщину с коляской

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В Подмосковье Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело па факту наезда дрифтера на BMW на женщину в Одинцово. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, ст. 267.1 УК РФ», — отмечается в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» и «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». О его расследовании будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

Наезд произошел в момент, когда белая BMW без номеров крутилась в заносе неподалеку от зрителей. Водитель машины не справился с управлением и врезался в толпу людей. Наиболее тяжелые травмы получила женщина с коляской, ее госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге машина Росгвардии вылетела на тротуар после столкновения с такси.

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