Машина Росгвардии протаранила такси в Екатеринбурге

В Екатеринбурге патрульный автомобиль Росгвардии протаранил такси на перекрестке, а затем вылетел на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург» и публикует видеозапись с последствиями инцидента.

По его данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Восточная и Куйбышева. Автомобиль Росгвардии с проблесковыми маяками двигался по Восточной улице, выехал на перекресток и врезался в такси. После столкновения с кузова такси были удалены наклейки, показывающие, что автомобиль участвует в пассажирских перевозках.

На кадрах с места ДТП видно, что Lada Granta Росгвардии остановилась в пешеходной зоне, отделенной от проезжей части забором. Такси осталось на перекрестке.

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