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Машина Росгвардии протаранила такси в Екатеринбурге

В Екатеринбурге машина Росгвардии протаранила такси и вылетела на тротуар

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Телеграм-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге патрульный автомобиль Росгвардии протаранил такси на перекрестке, а затем вылетел на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург» и публикует видеозапись с последствиями инцидента.

По его данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Восточная и Куйбышева. Автомобиль Росгвардии с проблесковыми маяками двигался по Восточной улице, выехал на перекресток и врезался в такси. После столкновения с кузова такси были удалены наклейки, показывающие, что автомобиль участвует в пассажирских перевозках.

На кадрах с места ДТП видно, что Lada Granta Росгвардии остановилась в пешеходной зоне, отделенной от проезжей части забором. Такси осталось на перекрестке.

До этого стало известно, что в Одинцово дрифтующий BMW въехал в толпу людей.

Ранее на парковке в Шушурах пожар уничтожил шесть автомобилей.

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