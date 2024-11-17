Подсчитано, во сколько обойдется россиянину владение седаном Kaiyi E5

Стоимость владения седана Kaiyi E5 с турбомотором и вариатором в России составит 1,14 млн за пять лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«42% всех денег уйдет на покупку бензина (480 тыс. рублей). 30% от общей суммы будет потрачено на страхование машины (249 тыс. рублей каско, 86 тыс. рублей – ОСАГО), а 23% – на прохождение технического обслуживания (265 тыс. рублей)», — подсчитали в «Автостате».

На покупку зимних шин в течение пяти лет эксплуатации будет потрачено 37 тыс. рублей, еще 26 тыс. рублей уйдет на транспортный налог. Стоимость владения подсчитана для автомобиля с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и вариатором при эксплуатации в Москве и Московской области и пробеге в 100 тыс. км за пять лет. Расходы рассчитаны для водителя в возрасте 35 лет со стажем вождения 10 лет.

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