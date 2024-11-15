Экс-бойфренд российской телеведущей поднял руку на женщину и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель оранжевой Lamborghini отнял парковочное место у женщины и толкнул ее. Им оказался бывший возлюбленный телеведущей Миланы Тюльпановой, пишет Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, что женщина на китайском автомобиле пытается припарковаться, но водитель Lamborghini резко перехватывает ее место. В итоге между водителями завязался конфликт, а мужчина — бизнесмен Евгений Чуприн — толкнул свою оппонентку. По его словам, он просто развернул женщину в другую сторону.

«Не понял, какой маневр хотела совершить девушка на «китайце», поэтому и запарковался вместо нее. Далее вышел из машины и на него, мол, полились угрозы разбить мандариновый Urus», — рассказал он.

При этом очевидцы конфликта заявили, что водители оскорбляли друг друга обоюдно, а женщина 20 минут искала место для парковки.

С Миланой Тюльпановой, которая была замужем за Александром Кержаковым, бизнесмен был в отношениях полтора года, но в 2021 году они расстались. Тюльпанова обвинила Чуприна в рукоприкладстве.

До этого в Оренбурге два местных жителя жестоко избили металлической дубинкой пожилого водителя «Газели».

Один из нападавших представился уроженцем Чечни, по словам другого участника драки, причиной конфликта стала телефонная съемка, которая велась пассажиром «Газели». Следственный комитет дополнил, что к настоящему времени двое подозреваемых задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении расследуемого преступления. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта.

Ранее в Москве на видео сняли раскаяние пьяного водителя с нецензурной бранью.