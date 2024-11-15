Новый кроссовер Xcite X-Cross 8 появился у российских дилеров

Российский кроссовер Xcite X-Cross 8 начал поступать к отечественным дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Автомобили появились в салонах в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Мурманске. Цены начинаются от трех миллионов рублей.

Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм. На передней панели расположены три экрана: помимо комбинации приборов и дисплея медиасистемы, отдельный сенсорный экран предназначен для управления климатической установкой. В семиместной конфигурации объем багажника кроссовера составляет 193 л.

Новинка оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT, полным приводом и независимой подвеской.

В базовую комплектацию входят диодная оптика, мультимедиасистема с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, зимний пакет, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, круиз-контроль.

Автомобили в комплектации Enjoy 4WD дополнительно оснащаются системой беспроводной зарядки, обогревом сидений второго ряда. В топовой комплектации Techno 4WD доступны панорамная крыша, сиденье водителя с вентиляцией и функцией памяти, система контроля слепых зон.

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