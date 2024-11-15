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Названы самые ненадежные автомобили на вторичном рынке

Whatcar назвал три самые ненадежные подержанные модели авто

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Teddy Leung/Shutterstock/FOTODOM

Автомобили Nissan Juke, Kia Sportage и Mazda CX-60 вошли в список самых ненадежных на вторичном рынке. Об этом сообщает издание Whatcar со ссылкой на проведенное исследование, в котором приняли участие более 30 тыс. автовладельцев.

Так, владельцы Nissan Juke пожаловались на серьезные проблемы с надежностью, 31% собственников сообщили о серьезных поломках, в том числе с аккумуляторной батареей и мотором. Собственники Kia Sportage недовольны дизельными силовыми агрегатами и отмечают их ненадежность – таких набралось 56%.

В рейтинг ненадежных автомобилей попала Mazda CX-60. На эту модель пожаловались 62% владельцев. В основном поломки связаны с подвеской, электрикой, топливной системой, коробкой передач.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

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