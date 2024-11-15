Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что в Новой Москве произошла массовая авария с большегрузом.

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в грузовой автомобиль МАЗ, который столкнулся с Haval. В результате ДТП три человека пострадали, а один получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее два человека пострадали в массовом ДТП в Мытищах.