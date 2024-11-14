Женщина-блогер исполнила танец на проезжей части в Геленджике и получила штраф

В Геленджике 13 ноября местный блогер танцевала на проезжей части и демонстрировала это в социальные сети, опубликованным видео заинтересовались в Госавтоинспекции. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МВД по Краснодарскому краю.

«47-летняя женщина на перекрестке в г. Геленджике исполняла некий танец, при этом подвергая опасности себя и окружающих», — написали в ведомстве.

Сообщается, что гражданка не только игнорировала ПДД, но и делала это публично, показывая свой танец в социальных сетях. Нарушительница принесла извинения за свои действия жителям Геленджика, а также пообещала, что такого более не повторится. На женщину составили протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

До этого в Краснодаре местный блогер записал и опубликовал видео, как он хамит инспекторам ГИБДД, после этого на мужчину возбудили уголовное дело. На кадрах видно, что мужчина открыл дверь патрульной машины и попросил сотрудников полиции подвезти его по конкретного адресу. На свою просьбу злоумышленник получил отрицательный ответ, тогда он принялся хамить и насмехаться над сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось, что россиянку с самым большим бюстом в стране задержала полиция.