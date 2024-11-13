Мигрант на уборочной машине облил улицы Петербурга грязью и попал на видео

В Санкт-Петербурге мигранта взяли на работу по уборке улиц, однако, мужчина вместо исполнения своих трудовых обязанностей, наоборот, стал загрязнять город. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Иностранный специалист вспахал газоны, обдал доверху машины грязью и спокойно себе укатил в закат», — пишет паблик.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, как работник едет по тротуару на уборочной машине, после чего через газон переезжает на дорогу и продолжает движение. На колесах автомобиля остается земля от вспаханного им же газона. Автор видео спрашивает у иностранного гражданина, не он ли испачкал его машину, на что мигрант не реагирует и уезжает дальше.

До этого сообщили, что в Тульской области продлят запрет на прием иностранцев по патентам на работу в сферах общественного транспорта и такси в 2025 году. Кроме того, в перечень запретных для иностранных граждан работ входит сфера общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками.

Ранее сообщалось, что нахамивший ради видео гаишникам пранкер попал под уголовное преследование.