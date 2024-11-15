В России предупредили о волне банкротств на авторынке из-за ставки ЦБ

Российский авторынок ждет череда банкротств из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на экспертов отрасли.

«Высокая ключевая ставка ухудшает рентабельность дилерского бизнеса до нулевых значений. Рентабельность на автомобилях из Китая и без высокой ставки крайне низкая», — заявил директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко.

Он добавил, что если ставка так и не понизится, то авторынок ждет череда банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий тем временем считает, что доходность автодилеров в ближайшие полгода будет находиться на рекордно низком уровне. По его мнению, в 2025 году это приведет к целой волне банкротств.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее выяснилось, на сколько хватит авто по «старым» ценам у российских дилеров.