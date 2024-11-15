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Стало известно, какие нарушения обернутся запретом на эксплуатацию авто

Юрист Воропаев назвал пять нарушений, из-за которых запретят пользоваться авто

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Depositphotos

Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал «Российской газете» о нарушениях, которые обернутся запретом на эксплуатацию автомобиля.

«Популярное нарушение в России — тонировка транспортного средства. В случае, если водитель не устранил ее, помимо того, что ему выставляют требования об устранении нарушений, за невыполнение этого требования ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток», — сказал юрист.

Следующее нарушение — установка оборудования, которое не согласовано в установленном законом порядке. Например, газового.

Далее это установка выхлопной трубы, которая не предусмотрена заводом-изготовителем. Следующее — это световые приборы, которые также не предусмотрены заводом-изготовителем на то или иное транспортное средство. Также нарушением является установка специальных звуковых приборов.

До этого юрист Сергей Радько заявил, что покупатели люксовых автомобилей обанкротившейся блогерши Елены Блиновской лишатся этих машин через суд. По его словам, если автомобили продали значительно дешевле рыночной цены, есть основание для оспаривания сделки.

В гараже Елены Блиновской, как сообщалось, находятся автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, а также снегоболотоход, моторная лодка и гидроцикл. Одну из машин — Bentley — блогер уже смогла сбыть после того, как в середине октября 2024 года Савеловский суд Москвы снял арест с части ее имущества.

Ранее автокриминалист рассказал о посредниках, которые отнимают иномарки после их продажи.

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