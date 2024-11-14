В Кремле оценили возможное возвращение японских и европейских авто в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение европейских и японских автомобилей на российский рынок, заявил, что санкции легко снимаются при необходимости. Его слова передает ТАСС.

«Что касается Японии — все страны достаточно прагматичны в своих решениях, и вы знаете, что многие страны, которые вводят какие-то ограничения, при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений», — сказал Песков.

11 ноября Япония официально разрешила россиянам покупать и вывозить автомобили с «мягкой» гибридной установкой.

Автомобили с гибридной установкой — это автомобили с бензиновым и электродвигателем. «Мягкий» гибрид — это автомобиль, в котором традиционный стартер и генератор заменены в нем электромотором, способным запускать двигатель и поддержать работу его на высоких оборотах, что помогает увеличить динамику автомобиля и снизить потребление топлива примерно на 15 %. Автомобили с такими моторами не способны заводиться и передвигаться без бензина, однако отличаются более скромным расходом топлива.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократятся продажи автомобилей.