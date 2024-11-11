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Япония смягчила ограничения на поставки автомобилей РФ

РБК: Япония сняла запрет на поставки в РФ авто с «мягкой» гибридной установкой

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Виталий Аньков/РИА Новости

Япония официально разрешила россиянам покупать и вывозить автомобили с «мягкой» гибридной установкой. Об этом пишет »РБК».

Автомобили с гибридной установкой — это автомобили с бензиновым и электродвигателем. «Мягкий» гибрид — это автомобиль, в котором традиционный стартер и генератор заменены в нем электромотором, способным запускать двигатель и поддержать работу его на высоких оборотах, что помогает увеличить динамику автомобиля и снизить потребление топлива примерно на 15 %. Автомобили с такими моторами не способны заводиться и передвигаться без бензина, однако отличаются более скромным расходом топлива.

Теперь на российский рынок поступят японские «гибриды» Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3.

До этого в России спрос на автомобили-гибриды вырос на 38%.

Ранее китайский бренд запретил серые поставки автомобилей в Россию.

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