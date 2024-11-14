Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае покажут первый пятидверный универсал Chery

Автокомпания Chery опубликовала первые фото своего нового спортуниверсала

close
Chery

Появились первые официальные изображения нового спортуниверсала от Chery с твердотельной батареей. Об этом сообщили в пресс-службе автокомпании Chery.

Пятидверный автомобиль должен стать частью модельной линейки Fulwi, на колесных дисках концепта уже есть соответствующее наименование. Привычные дверные ручки у машины отсутствуют, а на месте зеркал заднего вида установлены камеры. У универсала оригинальное оформление передка и светотехника со сложными геометрическими рисунками ходовых огней.

Фотографии интерьера пока не опубликованы, но сообщается, что внутри будет 15,6-дюймовый экран мультимедиа, голосовой помощник с искусственным интеллектом, а также акустическая система с 23 динамиками. Электрокар обещают обеспечить твердотельной батареей, которая позволит проезжать 1500 км без подзарядки.

Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды, а максимальный показатель скорости составит 260 км/ч. Также электрокар сможет двигаться на автопилоте с продвинутым уровнем автономности.

Ранее Chery представила в России свой самый большой кроссовер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами