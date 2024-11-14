В Китае покажут первый пятидверный универсал Chery

Появились первые официальные изображения нового спортуниверсала от Chery с твердотельной батареей. Об этом сообщили в пресс-службе автокомпании Chery.

Пятидверный автомобиль должен стать частью модельной линейки Fulwi, на колесных дисках концепта уже есть соответствующее наименование. Привычные дверные ручки у машины отсутствуют, а на месте зеркал заднего вида установлены камеры. У универсала оригинальное оформление передка и светотехника со сложными геометрическими рисунками ходовых огней.

Фотографии интерьера пока не опубликованы, но сообщается, что внутри будет 15,6-дюймовый экран мультимедиа, голосовой помощник с искусственным интеллектом, а также акустическая система с 23 динамиками. Электрокар обещают обеспечить твердотельной батареей, которая позволит проезжать 1500 км без подзарядки.

Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды, а максимальный показатель скорости составит 260 км/ч. Также электрокар сможет двигаться на автопилоте с продвинутым уровнем автономности.

Ранее Chery представила в России свой самый большой кроссовер.