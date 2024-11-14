Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Chery представила в России свой самый большой кроссовер

В России представили кроссовер Chery Tiggo 9 с интеллектуальными технологиями

close
Chery

Китайская компания Chery сегодня, во время медиаконференции, провела российскую премьеру своего самого большого кроссовера Tiggo 9.

Новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке бренда. Среди ее достоинств: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, которая помогает регулировать жесткость амортизаторов. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

В салоне установлено два экрана (10,3-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый парящий экран мультимедиа), а также проекционный дисплей.

Под капотом находится бензиновый турбомотор 2.0-литра мощностью 249 л.с. Автомобиль оснащен классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Новый кроссовер Chery Tiggo 9 на российском рынке будет оснащен системой автоматической парковки с интеллектуальными технологиями. Система АРА использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора, она может парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Парковочный автопилот имеет функцию памяти, что упрощает и ускоряет процесс парковки в последующих случаях после первоначальной настройки.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Chery появился у российских дилеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами