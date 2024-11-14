Chery представила в России свой самый большой кроссовер

Китайская компания Chery сегодня, во время медиаконференции, провела российскую премьеру своего самого большого кроссовера Tiggo 9.

Новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке бренда. Среди ее достоинств: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, которая помогает регулировать жесткость амортизаторов. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

В салоне установлено два экрана (10,3-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый парящий экран мультимедиа), а также проекционный дисплей.

Под капотом находится бензиновый турбомотор 2.0-литра мощностью 249 л.с. Автомобиль оснащен классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Новый кроссовер Chery Tiggo 9 на российском рынке будет оснащен системой автоматической парковки с интеллектуальными технологиями. Система АРА использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора, она может парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Парковочный автопилот имеет функцию памяти, что упрощает и ускоряет процесс парковки в последующих случаях после первоначальной настройки.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Chery появился у российских дилеров.