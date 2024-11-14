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Стало известно, когда Chery привезет в Россию еще одну модель

Гибридный Chery Tiggo 9 появится в России весной 2025 года

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Chery Russia

Гибридную модель Chery Tiggo 9 привезут в Россию не раньше весны 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

В Китае этот вариант кроссовера известен как Fulwin T9. Длина автомобиля — 4795 мм, колесная база — 2770 мм. Он оснащен гибридной трансмиссией с бензиновым турбомотором 1.5 л и двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки — 381 л.с., запас хода на электричестве и бензине — до 1,4 тыс. км.

В базовом исполнении кроссовер оснащен семью подушками безопасности.

До этого стало известно, что в наличии у российских дилеров появился обновленный кроссовер Chery Tiggo 4.

Цены на новинку начинаются от 2,3 млн рублей и достигают 2,6 млн рублей.

Кроссовер будет доступен для покупки в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым преселективным «роботом». Новинка получила переднюю оптику от модели Tiggo 7 Pro Max. Для этого производителю пришлось изменить бампер, решетку радиатора, капот и крылья машины.

Ранее сообщалось, что Xсite начал продажи в России семиместного кроссовера X-Cross 8.

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