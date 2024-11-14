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Xсite начал продажи в России семиместного кроссовера X-Cross 8

Бренд Xсite вывел на российский рынок полноприводный кроссовер X-Cross 8

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XCITE

В России начались продажи семиместного кроссовера Xcite X-Cross 8. Об этом сообщает пресс-служба производителя, «Автозавода Санкт-Петербург».

«Автомобиль доступен для клиентов в трех комплектациях: Enjoy, Enjoy 4WD и Techno 4WD. Рекомендованная розничная цена на модель в стартовой комплектации составляет от 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм. На передней панели расположены три экрана: помимо комбинации приборов и дисплея медиасистемы, отдельный сенсорный экран предназначен для управления климатической установкой. В семиместной конфигурации объем багажника кроссовера составляет 193 л.

Новинка оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT, полным приводом и независимой подвеской.

В базовую комплектацию входят диодная оптика, мультимедиасистема с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, зимний пакет, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, круиз-контроль.

Автомобили в комплектации Enjoy 4WD дополнительно оснащаются системой беспроводной зарядки, обогревом сидений второго ряда. В топовой комплектации Techno 4WD доступны панорамная крыша, сиденье водителя с вентиляцией и функцией памяти, система контроля слепых зон.

Ранее сообщалось, что российские дилеры продали рекордное количество пикапов.

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