Новый кроссовер Chery появился у российских дилеров

В наличии у российских дилеров появился обновленный кроссовер Chery Tiggo 4. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на АГ «Авилон».

Цены на новинку начинаются от 2,3 млн рублей и достигают 2,6 млн рублей.

Кроссовер будет доступен для покупки в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым преселективным «роботом». Новинка получила переднюю оптику от модели Tiggo 7 Pro Max. Для этого производителю пришлось изменить бампер, решетку радиатора, капот и крылья машины.

Кроме того, кроссовер оснастили полным «зимним» пакетом, камерой заднего вида, новыми датчиками парковки. Медиасистемой внутри авто можно управлять голосом.

До этого сообщалось, что дилеры продают последние остатки Chery Tiggo 4 Pro старого поколения со скидкой в 210 тыс. рублей.

Motor.ru сообщает, что жизненный цикл самого доступного на сегодняшний день кроссовера Chery и единственной модели марки в России с «механикой» подходит к концу. Актуальные цены на автомобиль начинаются от 1,9 млн рублей за модификацию с механической коробкой передач, тогда как еще в октябре модель продавали минимум за 2,1 млн рублей.

Модель Tiggo 4 Pro старого поколения с автоматической коробкой передач теперь стоит на 180 тыс. рублей дешевле (2 млн рублей).

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