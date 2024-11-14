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Песков прокомментировал возможное возобновление ввоза авто из Японии в РФ

Песков: для России главное — интересы наших автолюбителей и производителей

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Виталий Аньков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение Японии поставить России «мягкие» гибриды в РФ прагматичностью Токио и тем, что такое решение соответствует ее интересам.

«Главное — это интересы наших автолюбителей. Государство обязан для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих производителях. Здесь тонкий баланс, но он необходим», — подчеркнул он.

До этого Япония официально разрешила ввозить в Россию автомобили с «мягкой» гибридной установкой.

Автомобили с гибридной установкой — это автомобили с бензиновым и электродвигателем. «Мягкий» гибрид — это автомобиль, в котором традиционный стартер и генератор заменены в нем электромотором, способным запускать двигатель и поддержать работу его на высоких оборотах, что помогает увеличить динамику автомобиля и снизить потребление топлива примерно на 15 %. Автомобили с такими моторами не способны заводиться и передвигаться без бензина, однако отличаются более скромным расходом топлива.

Ранее владельцам гибридов увеличили транспортный налог в четыре раза.

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