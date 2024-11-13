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Россиянку с самым большим бюстом в стране задержала полиция

SHOT: в России модель Ирен Феррари обругала матом полицию и получила наказание

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Ирен Феррари/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России модель Ирен Феррари, которая известна как обладательница самого большого бюста в стране, задержали за оскорбления полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Ирина Мацыно (настоящее имя) сообщила, что задержали ее за якобы нецензурные словечки в адрес полицейских — показали видео, на котором дамочка, похожая на нее, кроет матом полицию. Блогерша утверждает, что этого не делала», — говорится в публикации.

Также модель рассказала, что некоторое время лежала на асфальте возле ЖК «Рублевское Предместье», потому что упала из автомобиля и разбила голову. По ее словам, она просила полицию вызвать скорую. В итоге Феррари доставили в отделение, где она пробыла до утра.

До этого Ирен Феррари устроила скандал в подмосковном детском саду.

Модель поссорилась с соседкой на ее работе — в детском саду. По данным СМИ, модель оскорбляла женщину и угрожала ей. Причиной конфликта стало то, что соседка приходила в местное кафе со своей собакой. Феррари это не устраивало, и она попросила так не делать. Женщина ее не послушала.

Феррари известна благодаря своему эпатажному поведению и большому бюсту. В середине 2000-х модель впервые увеличила себе грудь со второго до четвертого размера. После ряда операций ее бюст достиг десятого размера.

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