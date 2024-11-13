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Одну из уникальных разработок «АвтоВАЗа» сфотографировали в Тольятти

В Тольятти сфотографировали редчайшую Lada Tarzan

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Телеграм-канал «No Limits»

В Тольятти сфотографировали Lada Tarzan, которая выпускалась заводом «АвтоВАЗ» по заказу коммерсантов. Об этом сообщает Telegram-канал No limits.

Модель Lada Tarzan считается экспериментом завода «АвтоВАЗ», по технической части она напоминает Lada Niva, но отличается наличием несущей рамы. На шасси автомобиля устанавливался кузов от «ВАЗ-2109», «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-21099». Этот внедорожник спроектировал научно-технический центр опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа» по заказу представителей бизнеса, первые экземпляры автозавод выпустил в 1998 году.

Сообщается, что машины Lada Tarzan использовались в Тольятти для уборки улиц. В настоящее время таких машин почти не осталось, поэтому они и имеют коллекционную ценность.

До этого в Подмосковье выставили на продажу автомобиль «ЗИЛ-130» 1986 года выпуска, который использовала для съемок киностудия «Мосфильм». Сообщается, что машина находится в Дмитрове, приобрести автомобиль можно за 650 тыс. рублей и только после предварительного собеседования с продавцом, который планирует отдавать грузовик коллекционерам или любителям ретроавтомобилей.

Ранее сообщалось, что сразу три редчайших пикапа ГАЗ выставили на продажу.

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