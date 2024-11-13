Одну из уникальных разработок «АвтоВАЗа» сфотографировали в Тольятти

В Тольятти сфотографировали Lada Tarzan, которая выпускалась заводом «АвтоВАЗ» по заказу коммерсантов. Об этом сообщает Telegram-канал No limits.

Модель Lada Tarzan считается экспериментом завода «АвтоВАЗ», по технической части она напоминает Lada Niva, но отличается наличием несущей рамы. На шасси автомобиля устанавливался кузов от «ВАЗ-2109», «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-21099». Этот внедорожник спроектировал научно-технический центр опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа» по заказу представителей бизнеса, первые экземпляры автозавод выпустил в 1998 году.

Сообщается, что машины Lada Tarzan использовались в Тольятти для уборки улиц. В настоящее время таких машин почти не осталось, поэтому они и имеют коллекционную ценность.

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Ранее сообщалось, что сразу три редчайших пикапа ГАЗ выставили на продажу.