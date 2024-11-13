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Сразу три редчайших пикапа ГАЗ выставили на продажу

В Нижнем Новгороде продают три редчайших пикапа ГАЗ «Атаман»

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Avito

Три пикапа ГАЗ-2308 «Атаман», выпущенные малой партией в 90-е годы, появились в продаже в Нижнем Новгороде. Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда Avito.

На фото видно, что синий пикап в отличном состоянии, а вот бронзовый поврежден коррозией. Фотографию третьего автомобиля продавец не выставил. За три машины он просит 2 млн рублей. По его словам, документы на автомобили в полном порядке.

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Avito

Выпуск полноприводных грузовиков планировали наладить еще в 90-е, но в итоге посчитали производство неперспективным и выпустили лишь малую партию из нескольких десятков машин, что сделало эти автомобили редким артефактом постсоветского автопрома. Большинство из них отправили в структуры, связанные с Горьковским автозаводом. До сих пор сохранившиеся пикапы встречаются в продаже, однако, из-за того, что тираж составил всего 45 автомобилей, многие машины так и не получили документы.

Ранее сообщалось, что грузовик ЗИЛ, снимавшийся на «Мосфильме», продают в Подмосковье после собеседования.

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