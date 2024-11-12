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Грузовик ЗИЛ, снимавшийся на «Мосфильме», продают в Подмосковье после собеседования

В Подмосковье продают авто «ЗИЛ-130», снимавшиеся в кинофильмах «Мосфильма»

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Авито

В Подмосковье продают коллекционный грузовик «ЗИЛ-130» 1986 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда Avito.

«Aвтoмaшина былa приoбpeтена для коллекционного иcпoльзования и учaстия в сьемкaх докумeнтальных и исторических фильмах на киностудии «Мосфильм» в том числе участие в межгородских выставках грузовой техники завода имени Лихачева ,также участия в городских парадах «АМО ЗИЛ», — написал в описании к объявлению продавец.

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Авито

Сообщается, что машина находится в Дмитрове, приобрести автомобиль можно за 650 тыс. рублей и только после предварительного собеседования с продавцом, который планирует отдавать грузовик коллекционерам или любителям ретроавтомобилей. Уточняется, что машина стоит на учете в Госавтоинспекции, проходит ежегодное техническое обслуживание и имеет страховку.

Причина продажи автомобилей связана с тем, что у продавца заканчивается срок аренды территории с теплым ангаром для хранения машин.

Ранее сообщалось, что подмосковная психбольница продает самосвал ЗИЛ в хорошем состоянии.

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