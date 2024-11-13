Россиянин запрыгнул в горящий бензовоз и попал на видео

В пригороде Симферополя на территории пункта техосмотра загорелся бензовоз, прибывший на место сотрудник МЧС запрыгнул в автомобиль и отогнал его на безопасное расстояние. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Крым.

«По уточненной информации, горит газовоз на 50 квадратах. Огонь распространился на вторую цистерну, еще два охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека госпитализированы», — написали в ведомстве.

Как отмечает сам спасатель Григорий Бодунов, после проведения разведки установили, что рядом с горящей цистерной находится автомобиль «КамАЗ». У него на полуприцепе уже были охвачены огнем задние колеса, поэтому была угроза усиления пожара и взрыва рядом стоящих цистерн. Однако в замке зажигания оказались ключи, поэтому было принято решение отогнать бензовоз на безопасное расстояние.

Сообщается, что сам сотрудник МЧС не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подорванной машине в Севастополе находился капитан Черноморского флота.