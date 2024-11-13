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Названы главные ошибки при проверке уровня масла в автомобиле

Автоэксперт Родионов назвал пять ошибок при проверке уровня масла в моторе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Проверяя уровень масла в моторе, автомобилисты часто совершают ряд ошибок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Некоторые автопроизводители рекомендуют проверку уровня на холодном двигателе. Мы советуем действовать так: после поездки заглушить мотор, подождать не менее 15 минут, чтобы масло стекло в поддон картера, и приступать к проверке. То есть должен быть заглушенный двигатель, еще горячее масло, которое максимально спустилось из системы в поддон», — сказал Родионов.

Некоторые водители используют грязную ветошь при протирке масляного щупа. В этом случае есть риск попадания грязи и абразивных частиц в двигатель.

Не следует проверять уровень масла, если автомобиль стоит на уклоне или в салоне находятся пассажиры, — показания будут некорректными.

Проверять уровень масла следует каждую неделю, а не пару раз в год. Также необходимо проверять уровень перед каждой дальней поездкой.

Ранее россиянам объяснили, что будет с мотором, если в него налить больше масла, чем требуется.

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