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В Подмосковье школьники на каршеринге устроили гонки с гаишниками и попали на видео

На видео попала погоня полиции за школьниками на каршеринге в Подмосковье

В Подмосковье полиция устроила погоню за автомобилем каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в Дрожжино на Новом шоссе. В машине находились школьники.

По данным Baza, дети за рулем каршеринговой машины попались на глаза патрульным. На требование остановиться они не отреагировали и попытались уйти от преследования через дворы в ЖК Бутово Парк 2. В итоге машину с подростками остановили благодаря случайным автомобилистам — они не дали каршерингу выехать на улицу, машину заблокировали.

До этого под Санкт-Петербургом дальнобойщики устроили драку на проезжей части после конфликта в радиоэфире и попали на видео.

Водитель по рации сделал замечание коллегам за длительные разговоры в радиоканале. В ответ один из говорящих нецензурно обругал его.

«Моих аргументов не хватило объяснить, что канал 15 чисто информативный. Один из водителей начал говорить, как он может одной рукой меня положить. Потом он оказался на асфальте и «обмяк», на помощь ему пришел коллега», — прокомментировал ситуацию автор видео.

Ранее в Подмосковье на видео попала драка с пенсионером из-за спора о парковке.

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