В Подмосковье на видео попала драка с пенсионером из-за спора о парковке

В подмосковном Одинцово мужчина нанес фатальный удар пенсионеру из-за спора о парковке. Видео с дракой опубликовал Telegram-канал Baza.

«15 октября на парковке у дома по улице Чистякова возник конфликт. С одной стороны выступал Магал и его отец, 61-летний Гейдар, с другой — парень по имени Роман Мамедов. Последнему не нравилось, что Магал часто перекрывает чужие машины, сам Магал говорил, что перекрывает только авто отца», — говорится в публикации.

В результате мужчины решили выяснить отношения в драке. В ходе потасовки пенсионер получил удар, упал на асфальт и больше не встал. Сын мужчины использовал против Мамедова перцовый баллончик.

Родные пенсионера утверждают, что Роман занимается борьбой и должен был рассчитать силу. По их словам, Мамедов хвастался тем, что дал взятку полиции, чтобы его оставили под домашним арестом.

До этого под Санкт-Петербургом дальнобойщики устроили драку на проезжей части после конфликта в радиоэфире и попали на видео.

Водитель по рации сделал замечание коллегам за длительные разговоры в радиоканале. В ответ один из говорящих нецензурно обругал его.

«Моих аргументов не хватило объяснить, что канал 15 чисто информативный. Один из водителей начал говорить, как он может одной рукой меня положить. Потом он оказался на асфальте и «обмяк», на помощь ему пришел коллега», — прокомментировал ситуацию автор видео.

На кадрах видно, что два грузовика и легковая машина припаркованы на обочине. Перед авто находятся двое мужчин, которые ожесточенно спорят и вступают в драку, а затем, сцепившись, падают на асфальт.

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