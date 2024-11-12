Названы все цены на кроссовер Xcite X-Cross 8

Начальная комплектация российского кроссовера Xcite X-Cross 8 обойдется в 3 млн рублей, а среднее исполнение — в 3,3 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета». Старт продаж начнется 14 ноября.

Новинка оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 л, мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT, полным приводом и независимой подвеской.

Автомобиль оснащается водительским креслом с регулировками в шести направлениях, обогревом и вентиляцией. На передней панели расположены три экрана: помимо комбинации приборов и дисплея медиасистемы, отдельный сенсорный экран предназначен для управления климатической установкой. В семиместной конфигурации объем багажника кроссовера составляет 193 л.

1 октября аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «Автозавод Санкт-Петербург» сообщало, что в сентябре 2024 года было продано 1088 автомобилей XCite X-Cross 7, что на 8,3% больше, чем в августе.

XCite X-Cross 7 вышел на российский рынок 27 мая. С начала продаж реализовано более 3,4 тыс. этих автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России официально представили автобренд Avatr.