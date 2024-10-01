Стало известно, сколько автомобилей XCite с бывшего завода Nissan купили россияне

Продажи автомобилей XCite X-Cross 7 в сентябре 2024 года составили 1088 автомобилей, что на 8,3% больше, чем в августе. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «Автозавод Санкт-Петербург».

Месяцем ранее в России было реализовано 1005 кроссоверов этой модели. Автомобиль XCite X-Cross 7 вышел на российский рынок 27 мая. С начала продаж реализовано более 3,4 тыс. этих автомобилей.

До этого Росстандарт анонсировал две отзывные кампании в отношении XCite X-Cross 7. Одна из них затронет 708 машин, она объявлена в связи с возможными повреждениями проводов, ведущих к датчикам скорости в передних колесах. Эти датчики участвуют в работе ABS и системы стабилизации. Другая, на 1150 машин, касается некорректного подключения или отсутствия микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее стало известно, что Subaru выведет на европейский рынок Forester нового поколения.