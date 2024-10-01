Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько автомобилей XCite с бывшего завода Nissan купили россияне

Продажи XCite с бывшего завода Nissan выросли в сентябре на 8%

close
XCITE

Продажи автомобилей XCite X-Cross 7 в сентябре 2024 года составили 1088 автомобилей, что на 8,3% больше, чем в августе. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «Автозавод Санкт-Петербург».

Месяцем ранее в России было реализовано 1005 кроссоверов этой модели. Автомобиль XCite X-Cross 7 вышел на российский рынок 27 мая. С начала продаж реализовано более 3,4 тыс. этих автомобилей.

До этого Росстандарт анонсировал две отзывные кампании в отношении XCite X-Cross 7. Одна из них затронет 708 машин, она объявлена в связи с возможными повреждениями проводов, ведущих к датчикам скорости в передних колесах. Эти датчики участвуют в работе ABS и системы стабилизации. Другая, на 1150 машин, касается некорректного подключения или отсутствия микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее стало известно, что Subaru выведет на европейский рынок Forester нового поколения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами