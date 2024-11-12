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Дилеры предложили заставить автокомпании создать в России большие склады запчастей

РОАД: автопроизводители должны создать склады запчастей на несколько лет вперед

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением разработать закон о жизненном цикле транспортных средств. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

«Действующее российское законодательство прямо не регулирует многие аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дилерами и конечными потребителями. В РОАД считают, что данное правовое регулирование возможно осуществить посредством принятия соответствующего федерального закона, регулирующего весь жизненный цикл транспортного средства, начиная с момента выпуска автомобиля с конвейера и до его утилизации», — говорится в сообщении РОАД.

В Ассоциации предложили создать межведомственную рабочую группу по разработке законопроекта «О реализации, техобслуживании и утилизации транспортных средств».

До этого РОАД предложила ввести новые требования к автозаводам.

Так, в ассоциации считают, что необходимо обязать автопроизводителей хранить в обязательном порядке данные для диагностики и ремонта любого автомобиля в течение 10 лет на специальном сервере, находящемся на территории РФ. Также автопроизводители должны создавать склады запчастей, обеспечивающих обслуживание и ремонт автомобилей в течение всего гарантийного периода (от трех до пяти лет) и срока эксплуатации.

Кроме того, в ассоциации просят обязать автопроизводителей русифицировать меню автомобилей, ввезенных на территорию РФ, и переводить на русский язык каталоги запчастей и руководства по эксплуатации транспортных средств.

Также в РОАД считают необходимым обязать автопроизводителей создавать в России курсы по эксплуатации и ремонту техники.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за долгов.

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