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Сразу три автобуса сгорели на стоянке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полностью выгорели три автобуса, один из них из Евросоюза

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге на стоянке полностью выгорели три автобуса, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Пожар произошел на Днепропетровской улице. Один из автобусов был международным, на нем установлены номерные знаки одной из стран Евросоюза. На видеозаписи с места происшествия видно, что стоящие близко друг к другу автобусы полностью охвачены огнем, возгорание тушат пожарные. В непосредственной близости от автобусов стоит грузовик, рядом припаркованы не менее 10 легковых машин. В МЧС сообщили, что пожар удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.

До этого стало известно, что в Тобольске задержанные по подозрению в терроризме мужчины собирались взорвать здание ГАИ. Коробка с самодельным взрывным устройством была обнаружена неподалеку.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель BMW прострелил ногу сотруднику МЧС и ударил его по голове.

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