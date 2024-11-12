Стало известно, сколько камер на дорогах существует только на бумагах

Из всех камер фиксации нарушений ПДД на дорогах России 40% существуют только на бумагах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на членов Национального автомобильного союза (НАС).

Согласно данным с сайта ГИБДД России, в России установлено 50 260 камер фотовидеофиксации нарушений. Отмечается, что данная цифра не сошлась с отчётом Министерства внутренних дел (МВД) за первый квартал — в нем заявлено, что в стране работает только 29,8 тысяч камер.

В НАС заявили, что 40% видеоустройств являются «картинками-пугалками» в навигаторах. Также эксперты посчитали, что камеры-муляжи только создают аварийные ситуации и попросили МВД их убрать.

8 ноября сообщалось, что маршрутный автобус, в салоне которого находились пассажиры, врезался в опору камеры фотофиксации в Тюмени. В заявлении отмечается, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на перекрестке улиц Малыгина и Холодильная. Водитель городского автобуса, следовавшего по 6-му маршруту, допустил столкновение с опорой камеры фотофиксации.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.