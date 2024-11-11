На видео попало, как туляк на ходу выпрыгнул из автомобиля

9 ноября в Тульской области водитель после преследования полицией выпрыгнул из машины на ходу и скрылся. Движущийся без управления автомобиль протаранил припаркованную машину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тульской области.

«Во время непродолжительного преследования автомобиль заехал во дворовую территорию, где водитель на ходу выпрыгнул из салона и попытался убежать. После чего иномарка совершила наезд на стоящий автомобиль Lada Largus. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, автоинспекторы оперативно поймали нарушителя, им оказался 38-летний местный житель, которого ранее лишили водительских прав. От прохождения медицинской проверки на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Транспортное средство отправили на специализированную автостоянку, а задержанному назначили административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что внедорожник влетел в толпу людей в Китае, где показывали российский Су-57.