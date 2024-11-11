В России начались продажи новинки от Wey

В России начались продажи гибридного минивэна Wey 80. Об этом сообщила пресс-служба компании Great Wall Motor.

Отмечается, что продавцы уже стали принимать первые заказы. Новинка представлена в шестиместной версии Business Lounge за 8,6 млн рублей и семиместной Premium за 7,3 млн рублей. Габариты первого варианта составляют 5045 х 1960 х 1900 мм, размер колесной базы при этом — 3085 мм. Во втором случае размеры автомобиля следующие — 5405 х 1960 х 1890 мм с расстоянием в 3275 мм между осями.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 152 л.с. и двумя электродвигателями на 95 л.с. и 52 л.с. Среди опций авто — сиденья с функцией «нулевой гравитации», «зимний» пакет, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа и т.д.

Минивэн стал первой моделью бренда в этом сегменте на рынке РФ.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание. Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400–500 л.с.

Ранее новый кроссовер Chery появился у российских дилеров.