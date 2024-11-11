Перечислены автомобили, у которых изменились цены в ноябре

За минувшую неделю ноября целый ряд автобрендов в России изменили ценники на свои машины. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Changan Alsvin — повышение цен на 80 тыс. рублей; Eado Plus — на 90 тыс. рублей (при одновременном сокращении скидки на 20 тыс. рублей), Hunter Plus подорожал на 180 тыс. рублей; Uni-T подорожал на 150 тыс. рублей; Uni-V подорожал на 160 тыс. рублей», — указывается в публикации.

Также на 30 тыс. рублей подорожали Exeed LX New и TXL New. При этом подешевел целый ряд моделей Chery. К примеру, Chery Tiggo 4 Pro стал доступнее на 245 тыс. рублей, однако скидка на модель также снизилась на 100 тыс. рублей. Кроме того, Tiggo 7 Pro подешевел на 60 тыс. рублей, а Tiggo 8 Pro Max — на 100 тыс. рублей.

Снижение цен эксперты также зафиксировали у бренда GAC: GS3 стал доступнее на 20 тыс. рублей, а GS8 — на 100 тыс. рублей.

По данным No Limits, в ноябре автомобили также подорожали у Omoda, Jaecoo и Sollers.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее были названы 10 самых популярных авто среди россиян в ноябре.