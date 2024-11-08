Последнюю модель Chery с механикой продают в России со скидкой 200 тысяч рублей

Дилеры продают последние остатки Chery Tiggo 4 Pro старого поколения со скидкой в 210 тыс. рублей. Об этом пишет автомобильный журнал Motor.ru.

Издание сообщает, что жизненный цикл самого доступного на сегодняшний день кроссовера Сhery и единственной модели марки в России с «механикой» подходит к концу. Актуальные цены на автомобиль начинаются от 1,9 млн рублей за модификацию с механической коробкой передач, тогда как еще в октябре модель продавали минимум за 2,1 млн рублей.

Модель Tiggo 4 Pro старого поколения с автоматической коробкой передач теперь стоит на 180 тыс. рублей дешевле (2 млн рублей). Версия в максимальной комплектации Ultimate подешевела на 235 тыс. рублей.

Снижение цен связано с необходимостью распродавать оставшиеся автомобили перед появлением нового поколения Tiggo 4 без приставки Pro, которое уже было представлено 24 октября. Новая машина будет исключительно с «автоматом», не будет мотора мощностью 113 л.с.

Внешний вид новой машины изменился: решетка радиатора теперь имеет ромбовидную форму и заполнена 3D-элементами. В продаже будут три комплектации: Active, Prime и Ultra.

Ранее стало известно, сколько стоит обновленный кроссовер Chery.