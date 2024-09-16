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Китайский бренд запретил серые поставки автомобилей в Россию

«Известия»: китайский автобренд Voyah запретил серые поставки в Россию

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бренд автомобилей Voyah из КНР ввел запрет на экспорт своей продукции через неофициальные каналы за рубеж, включая Россию. Об этом пишут «Известия».

Согласно директиве головного офиса компании, данное требование касается как новых, так и подержанных автомобилей. Отмечается, что нарушителя данного правила оштрафуют на 100 тысяч юаней за каждый автомобиль. Если станет известно, что дилер сам организовал данные продажи, то сотрудничество с ним разорвут.

В сентябре на пунктах пропуска на границе России с Китаем образовались заторы из-за повышения утилизационного сбора на автомобили, запланированного на 1 октября. Источники пояснили, что пробки образовались из-за желания дистрибуторов ввезти все виды техники, которые могут попасть под возможное повышение утильсбора. По словам источников в отрасли, заторы стали формироваться примерно с конца июля, и в настоящее время проезд через границу может затянуться на неделю.

Ранее стало известно, что Chery готовит к выходу на рынок вторую модель суббренда iCar.

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