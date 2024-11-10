Назван надежный японский автомобиль за 2 млн рублей

На российском рынке «вторички» продается надежный японский автомобиль за 2 млн рублей — речь идет о Lexus RX. Об особенностях модели рассказал автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Базовая версия 4×2 с мотором 2.7 именуется RX270. С мотором V6 3.5 – RX350, гибридная (почти четверть машин на вторичке) – RX450h. Цена от 2 млн рублей. Много машин с пробегами до 100 тыс. км, за них просят 2,8–4 млн», — отметил он.

По словам эксперта, машина оснащается надежными агрегатами, которые «протянут» больше 300 тыс. км. Среди слабых мест — водяные помпы.

До этого сообщалось, что, выбирая подержанный автомобиль, потенциальный покупатель может на дороге провести оценку состояния автомобиля.

«Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — рассказал директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань.

Ранее россиянам назвали дешевый японский кроссовер на замену китайским авто.