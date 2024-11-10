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Солистка Artik & Asti Севиль запретила включать свои песни в машинах

Shot: Севиль из Artik & Asti запретила включать свои песни в авто

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Севиль Велиева из коллектива Artik & Asti запретила включать свои песни в автомобиле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Кажется, эти песни надоели даже самой артистке, ведь ее водителям запрещено включать в машине треки Artik & Asti», — говорится в публикации.

Речь идет о водителях, которые подвозят певицу до отеля. Также им запрещено курить.

До этого сообщалось, что Севиль Велиева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей.

По данным Shot, всего долг певицы составляет 1 млн 587 тыс. 235 рублей. Также сейчас Artik&Asti переживает «не лучшие времена», поскольку у группы запланирован один концерт до конца 2024 года. При этом дуэт Велиевой и певца Артема Умрихина активно дает частные выступления, их корпоративы расписаны до конца декабря.

Ранее депутат отсудил у General Motors 300 млн рублей за проблемы с Cadillac.

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