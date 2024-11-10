Стало известно о миллионом долге по налогам Севиль из Artik & Asti

Участница коллектива Artik & Asti, певица Севиль Велиева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, всего долг Велиевой составляет 1 млн 587 тыс. 235 рублей. Также SHOT отмечает, что сейчас Artik & Asti переживает «не лучшие времена», поскольку у группы запланирован один концерт до конца 2024 года. При этом дуэт Велиевой и певца Артема Умрихина активно дает частные выступления, их корпоративы расписаны до конца декабря.

Telegram-канал раскрывает, что гонорар Севиль Велиевой на частных мероприятиях составляет 6 млн рублей. Она просит заказчика отдельно выплачивать 60 тыс. рублей в сутки для ее команды. В гримерку Велиева требует предоставить бутылку виски Macallan, игристое вино Moët & Chandon, а также нарезки (фруктовую, сырную и мясную без свинины), ассорти ягод, Coca-Cola, воду и энергетики.

SHOT отмечает, что в райдере Велиевой предусмотрены штрафы для организаторов. Если артистка выйдет на сцену с задержкой не по своей вине, то организатора будут штрафовать на 10 тыс. рублей за каждую минуту.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета экс-сценариста «Вечернего Урганта».