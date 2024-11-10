Исследование показало, что Lada оказался более женским автобрендом

Отечественный автобренд Lada с небольшим перевесом оказался более женским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Так, по данным экспертов, 51% покупателей автомобилей этой марки оказались представительницами женского пола. Средний возраст владельца автомобилей этой марки составляет 42 года. Чаще всего автомобили отечественного бренда покупают в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах Поволжья, где лидирует Самарская область.

В 59% случаев опрошенные покупатели Lada сказали, что приобретали новую машину на замену уже имевшейся, при этом более чем в половине (52%) случаев прошлый автомобиль был такой же марки. Для 32% покупателей новая Lada стала первым автомобилем.

До этого журнал «За рулем» провел социальный опрос на тему, какую музыку слушают водители в пути. Как следует из сообщения издания, россияне предпочитают довольно широкий спектр музыкальных направлений, но шансон лидирует в предпочтениях — его слушают 40% водителей.

Ранее был раскрыт главный страх покупателей подержанных машин.