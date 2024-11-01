Журнал «За рулем» рассказал, какую музыку россияне слушают в дороге чаще всего

Журнал «За рулем» провел социальный опрос на тему, какую музыку слушают водители в пути. Как следует из сообщения издания, россияне предпочитают довольно широкий спектр музыкальных направлений, но шансон лидирует в предпочтениях — его слушают 40% водителей.

«Последними по популярности оказались изначально нишевые жанры, объединенные в единый пункт – это инди и фолк. При всей разноплановости и развитости каждого из жанров, в салонах российских авто они звучат редко, в совокупности набирая только 1% из более чем 2,7 тысячи ответов. Да и рэп, считавшийся еще совсем недавно чуть ли не главным музыкальным направлением в России, набрал немногим более – всего около 3%», — сообщает издание.

Опрос также показал, что чуть больше четверти, а именно 28%, автомобилистов – поклонники поп-музыки. Электронные стили российские водители любят меньше, им отдают предпочтение всего 9% автослушателей. Популярна гитарная, гранж и панк музыка, её выбирали 19% участников опроса.

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