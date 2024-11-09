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Представлен конкурент Toyota RAV4 от Hongqi

Hongqi представила обновленный HS5, который будет соперничать с Toyota RAV4

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autohome.com.cn

Принадлежащий китайскому концерну FAW премиум-бренд Hongqi представил обновленный кроссовер HS5. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль будет продаваться в Китае по цене от 183,8-249,8 тыс. юаней (2,5-3,4 млн рублей). В линейке модификаций кроссовера появилась версия с декоративными элементами черного цвета — включая решетку радиатора и колесные диски. По цене кроссовер от Hongqi будет конкурировать в Китае с кроссоверами Toyota RAV4, Honda CR-V и Buick Envision, уточняет издание.

HS5 оснащается турбомотором 2.0 мощностью 252 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В качестве опции для него предлагается полный привод. В салоне — два установленных встык 12-дюймовых экрана, обивка из искусственной кожи. В наличии двухзонный климат-контроль, панорамная крыша.

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