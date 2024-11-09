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Сразу 17 человек пострадали при аварии двухэтажных автобусов в Великобритании

В Великобритании 17 человек пострадали в столкновении двухэтажных автобусов

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mirror.co.uk

В Манчестере (Великобритания) произошло ДТП с участием двух двухэтажных городских автобусов, пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает Mirror.

«Экстренные службы были вызваны на Рочдейл Роуд в центре Манчестера около 8:30 утра. Вертолет скорой помощи также приземлился на близлежащей парковке, пока оказывалась помощь 17 пострадавшим», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия видно, что у одного автобуса сильно повреждена передняя часть, у другого разбита задняя часть. Один из пострадавших оказался заблокированным на втором этаже «даблдеккера», его вызволили оттуда прибывшие на место аварии пожарные.

Спасатели работали на месте аварии более часа, пострадавшие в ДТП госпитализированы в различные медучреждения по всему Манчестеру.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель рейсового автобуса разбил монтировкой Toyota Camry и попал на видео.

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